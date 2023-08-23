В гараже жителя Подмосковья обнаружили склад оружия и боеприпасов

Житель Королева устроил в своем гараже склад оружия и боеприпасов, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, у мужчины обнаружили десять предметов, похожих на пистолеты, автоматы, охотничьи карабины, обрезы винтовки и ружья, помповые гладкоствольные ружья, около шести тысяч разных патронов, восемь гранат и части к огнестрельному оружию.

Некоторые боеприпасы была изготовлены промышленным способом, все найденное оружие пригодно для использования.

Мужчина арестован по обвинению по статье 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Ранее в Подмосковье обнаружили крупный склад боеприпасов и оружия.