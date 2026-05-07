Опубликовано 07 мая 2026, 01:49
В Госдуме назвали причины уменьшения платы за ЖКУ

Депутат Кошелев: Платежи за ЖКУ после отключения отопления упадут с мая или июня.
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Уменьшение платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) после отключения отопления зависит от наличия общедомового счетчика и от схемы оплаты в регионе. О причинах уменьшения платы рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что отключение отопления происходит исходя из погодных условий, а именно после того, как температура воздуха превысит восемь градусов в течение пяти дней подряд.

«Ответ на главный вопрос — "станет ли квитанция за ЖКУ меньше" — зависит не столько от календаря, сколько от того, есть ли в доме счетчик и какую схему оплаты выбрал регион. Если в доме есть общедомовой счетчик, а регион перешел на сезонную оплату, то для жителей таких домов прогноз самый благоприятный. Они платят только за фактически потребленное тепло», — объяснил депутат.

