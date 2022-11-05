В Госдуме назвали интерактивный музей на Красной площади возвращением к истокам

Депутат Государственной Думы Анатолий Выборный поделился впечатлениями от интерактивного музея под открытым небом, посвященного истории обороны Москвы. По его словам, музей позволяет вернуться к лучшим истокам российской истории. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Мосленты».

Выборный напомнил, что именно на Красной площади в 1941 году прошел парад воинов Красной армии и отрядов Народного ополчения. Тогда тысячи солдат, офицеров, курсантов и добровольцев показали всему миру, что борются за правое дело, и победа будет за ними.

«Это был яркий пример героизма наших отцов и дедов. Потрясающий пример несгибаемой воли к победе — Великой Победе 1945 года. Тогда после парада мы нанесли первое в истории сокрушительное поражение фашистской Германии. А ведь в тот момент немецкие войска стояли всего 30 километрах от Кремля. И командиры гитлеровских войск рапортовали уже в Берлин, что Москва вот-вот падет», — отметил он и добавил, что вскоре после парада советские войска перешли в контрнаступление, которое закончилось победой.

Депутат заметил, что с 5 по 7 ноября горожане и гости столицы смогут увидеть парад 1941 года на больших экранах. Это даст им возможность окунуться в атмосферу встречи с войнами, которые сразу после парада на Красной площади уходили на фронт.

«Поэтому сегодня так и хочется сказать: мужественный образ наших предков, наших отцов и дедов, мужество каждого, кто защищал наше Отечество, кто ковал победу, кто прославил наше Отечество, мужество каждого, кто истекал кровью в окопах, кто вел горящие, подбитые танки на вражеские цели, но сражался до последнего патрона — все эти образы всегда будет в наших сердцах. И мы позаботимся о том, чтобы эти образы сохранятся в сердцах людей грядущих поколений», — заключил Выборный.

Ранее москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы. В тройку лидеров по результатам опроса вошли Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный Дарвиновский музей. .