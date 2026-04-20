Опубликовано 20 апреля 2026, 12:291 мин.
В Химках козы начали встречать людей на автобусной остановке
На Новосходненском шоссе на автобусной остановке заметили коз.
Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com
На Новосходненском шоссе в районе Планерной прохожие запечатлели двух коз. Рогатые животные расхаживали по автобусной остановке. Кадры публикует «Москва с огоньком».
«Нет, это не бутовские козы, это их подражатели», — говорится в посте.
В прошлом году сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов изъяли у жителя московского района Бутово — фермера Валерия Аникеева — знаменитых коз. Около 30 животных помести в транспортный вагон и увезли. Допускалось, что парнокопытных могут вернуть Аникееву, если мужчина поставит забор и улучшит условия жизни.