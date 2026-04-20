В Химках козы начали встречать людей на автобусной остановке

На Новосходненском шоссе в районе Планерной прохожие запечатлели двух коз. Рогатые животные расхаживали по автобусной остановке. Кадры публикует «Москва с огоньком».

«Нет, это не бутовские козы, это их подражатели», — говорится в посте.

В прошлом году сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов изъяли у жителя московского района Бутово — фермера Валерия Аникеева — знаменитых коз. Около 30 животных помести в транспортный вагон и увезли. Допускалось, что парнокопытных могут вернуть Аникееву, если мужчина поставит забор и улучшит условия жизни.