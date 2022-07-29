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В хостеле на юге Москвы сгорели восемь человек

В хостеле на юге Москвы сгорели восемь человек
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

Восемь человек погибли в результате пожара в общежитии на юге столицы в среду, 29 июля, четверо госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«По данным следствия, ночью 29 июля 2022 года в хостеле, расположенном по улице Алма-Атинская в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого по предварительной информации погибли восемь человек», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть») УК России. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

По данным прокуратуры Москвы, сгоревший хостел общей площадью в 650 квадратных метров располагался на первом этаже жилого дома.

«Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")», — сообщает надзорный орган.

Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате взрыва гаража в Сергиевом Посаде.

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