В хостеле на юге Москвы сгорели восемь человек

Восемь человек погибли в результате пожара в общежитии на юге столицы в среду, 29 июля, четверо госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«По данным следствия, ночью 29 июля 2022 года в хостеле, расположенном по улице Алма-Атинская в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого по предварительной информации погибли восемь человек», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть») УК России. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.