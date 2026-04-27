В Кремле анонсировали визит зарубежных лидеров в Москву на День Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна в 2026 году ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Песков подчеркнул, что День Победы является одним из самых значимых праздников для России. Именно поэтому в Москве принимают гостей из самых разных стран.

«И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров. И, конечно, мы с удовольствием будем их здесь встречать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что к параду Победы на Красной площади начали монтировать декорации и трибуны. Доступ на главной площади Москвы был ограничен.