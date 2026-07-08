В метро Москвы появился поезд ко Дню семьи, любви и верности

В метро Москвы появился тематический поезд VK, посвященный Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Мосленты».

8 июля, когда в стране отмечается этот праздник, поезд поехал по Сокольнической линии Московского метрополитена. Состав из пяти вагонов оформлен в фирменном стиле VK и посвящен каждому сервису компании, в том числе «ВКонтакте», «VK Видео», «VK Знакомства» и VK Fest. Все эти мини-приложения помогают людям общаться, отдыхать и оставаться на связи с близкими. Также информация в вагонах, как пояснили в VK, поможет людям узнать, как цифровые сервисы и метро вместе делают жизнь в городе еще удобнее.

Утверждается, что это первый в истории метрополитена поезд, который полностью посвящен отечественной цифровой экосистеме. Увидеть его и зайти в один из вагонов можно на красной ветке в течение шести месяцев.

«Метро каждый день объединяет миллионы людей, как и сервисы для общения в интернете — помогают нам быть ближе друг к другу, делиться важным и оставаться на связи», — рассказал директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров. Он также напомнил, что «технологии созданы для людей и помогают сохранять то, что важнее всего».

В вагонах тематического поезда можно зайти в «VK Музыку» и даже занять «место для любителей определенного жанра», включив плейлисты из рекомендаций «VK Микс». В вагоне «VK Видео», посвященного детям, можно найти подсказки родителям, чем занять ребенка в дороге. Тем временем в вагоне «VK Образование» пассажиры имеют возможность познакомиться с востребованными IT-профессиями и найти ориентиры, как развиваться в цифровой среде.