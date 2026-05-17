Опубликовано 17 мая 2026, 07:331 мин.
В московской машине нашли «оберег от гаишников»
В Москве заметили машину с портретом Путина на переднем сиденье.
В Москве заметили автомобиль с оберегом от сотрудников Госавтоинспекции. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
На видео попала легковая машина черного цвета с приоткрытым окном. При этом на переднем пассажирском сиденье виден портрет президента России Владимира Путина. «Оберег от гаишников», — говорится в посте.
Ранее, в апреле, в Подмосковье автомобилист заметил лося с «идеальным» знанием правил дорожного движения. Перед тем как перейти дорогу, сохатый остановился у обочины и посмотрел по сторонам. Лишь после этого он медленно перешел на другую сторону и скрылся в лесу.