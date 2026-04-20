В Московской области активизировались медведи

Медведи в Московской области вышли из спячки и начали выходить к людям: их заметили уже как минимум в трех населенных пунктах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Так, дикое животное заметили жители городского округа Шаховская. Там медвежонок выбежал на дорогу, напугав водителей. Как поясняют охотоведы, хищники выходят к людям, так как им не хватает корма. По словам охотоведа Михаила Кречмара, чаще всего медведей можно встретить рядом с мусорками и дорогами, а также в поселках, которые находятся рядом с лесом.

При этом, подчеркнул Кречмар, сообщения о количестве медведей в регионе преувеличены, однако он посоветовал не гулять с детьми и домашними животными в тех местах, где были замечены хищники.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как медвежонок вышел на оживленную улицу в Подмосковье.