В Московской области клещи стали реже нападать на людей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 27 мая в Подмосковье было зарегистрировано около четырех тысяч обращений за медицинской помощью из-за присасываний клещей. Что ниже не только аналогичного периода прошлого года, но средних многолетних значений.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре также добавили, что в области в этом году было привито более 15 тысяч человек, в числе которых 5,5 тысяч детей.

