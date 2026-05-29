Опубликовано 28 мая 2026, 23:411 мин.
В Московской области клещи стали реже нападать на людей
Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press
В Московской области клещи стали реже нападать на людей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора.
По состоянию на 27 мая в Подмосковье было зарегистрировано около четырех тысяч обращений за медицинской помощью из-за присасываний клещей. Что ниже не только аналогичного периода прошлого года, но средних многолетних значений.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.
В Роспотребнадзоре также добавили, что в области в этом году было привито более 15 тысяч человек, в числе которых 5,5 тысяч детей.
Ранее терапевт Ольга Султанова назвала популярный у москвичей способ защиты от клещевых инфекций.