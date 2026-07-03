В московском аэропорту задержали контрабандиста с 14 тысячами камней

В аэропорту Шереметьево московского авиаузла был задержан иностранец, пытавшийся вывезти из России крупную партию драгоценных камней. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

В ходе таможенного контроля на «зеленом» коридоре с помощью рентген-аппарата инспекторы обнаружили в ручной клади 37-летнего мужчины коробку. В ней находились ограненные минералы различных размеров и цветов. Вылетавший в Индию пассажир заявил, что везет стеклянную имитацию драгоценностей. Однако экспертиза установила, что это натуральные топазы и гранаты.

Всего было насчитано более 14 тысяч камней на общую сумму в 10 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее житель подмосковного Королева собрал дома коллекцию оружия, которая удивила даже бывалых оперативников. Из частного дома мужчины были изъяты предметы, конструктивно схожие с шестью автоматами, двумя револьверами, гранатометом, пулеметом и пистолетом. Кроме того, сотрудники МВД и ФСБ обнаружили там более тысячи патронов, гранаты, взрыватели, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатые вещества.