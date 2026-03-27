В Московском регионе начинается «сезон дождей»

В Москве и Подмосковье в заключительные дни марта придут дожди. Об этом информирует специалист Центра погоды Фобос Михаил Леус в Telegram-канале.

По его словам, на смену чистому солнечной погоде придет серая пелена облаков. Местами ожидаются небольшие дожди. В регионе начинается «сезон дождей». При этом сильными и продолжительными осадки не будут.

Вместе с этим метеоролог подчеркнул, что несмотря на небольшие осадки, будет по-прежнему тепло. Температура воздуха будет держаться в интервале от +11 градусов до +16 градусов.

В последние дни марта будет преимущественно облачно, с небольшими дождями. Столбики термометров будут держаться на уровне +15 градусов.

Ранее сообщалось, что теплая и солнечная погода без осадков сохранится до конца недели в Московском регионе. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. В пятницу, 27 марта, ожидается хорошая погода. Ночью в столице прогнозируется от нуля до минус двух градусов.