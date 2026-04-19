В Московском зоопарке ответили переживающим за «холостяка» Тимофея

Тимофей не страдает из-за отсутствия партнерши, поскольку в природе манулы — одиночные животные. Таким образом переживающим за «холостяка» Тимофея ответили в Московском зоопарке в Telegram-канале.

В учреждении указали, что в природе у каждого манула своя территория, а самка и самец чаще всего встречаются лишь на период спаривания, после чего расходятся по своим участкам. Совместное проживание является невыгодным для этих животных, так как они — конкуренты за кормовые ресурсы.

«Для них отсутствие других манулов на их территории — не повод для депрессии, а признак безопасности и комфорта», — пояснили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что Тимофей вновь остался без невесты. Представитель зоопарка Хигасияма пояснил, что обе самки манула, содержащиеся в учреждении, находятся в аренде, поэтому передать их невозможно.