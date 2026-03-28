В Московском зоопарке проснулись сурки

Степные сурки проснулись после зимней спячки, об этом сообщил в Telegram-канале Московский зоопарк.

Они спали с конца сентября под землей и в конце марта были замечены на поверхности вольера.

«Этой зимой погода преподнесла серьезные испытания — морозы и обильные снегопады могли затруднить пробуждение сурков», — отметили в Московском зоопарке.

Чтобы помочь байбакам проснуться, зоологи заранее расчистили снежный покров.

Ранее стало известно, что манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку к лету.