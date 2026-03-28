Опубликовано 28 марта 2026, 00:381 мин.
В Московском зоопарке проснулись сурки
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки.
Степные сурки проснулись после зимней спячки, об этом сообщил в Telegram-канале Московский зоопарк.
Они спали с конца сентября под землей и в конце марта были замечены на поверхности вольера.
«Этой зимой погода преподнесла серьезные испытания — морозы и обильные снегопады могли затруднить пробуждение сурков», — отметили в Московском зоопарке.
Чтобы помочь байбакам проснуться, зоологи заранее расчистили снежный покров.
