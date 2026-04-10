В Московском зоопарке провели уникальную и ранее невозможную процедуру

В Московском зоопарке впервые за более чем вековую историю провели редкую процедуру без наркоза. У снежного барса удалось взять кровь без применения анестезии, сообщил зоосад в своем Telegram-канале.

Речь идет о самке по кличке Дайна. Животное прошло длительную подготовку и в итоге позволило провести процедуру добровольно.

«Возрастная самка ирбиса Дайна спустя два месяца регулярных заданий позволила добровольно, без анестезии взять кровь из хвоста», — сообщили в зоопарке.

Как пояснила директор учреждения Светлана Акулова, подобные тренировки необходимы для работы с животными, особенно в зрелом возрасте.

По ее словам, обучение началось в начале 2026 года. Сначала сотрудники использовали безопасные инструменты без острой части, затем постепенно перешли к полноценным процедурам.

В одном вольере с Дайной живет самец Унцик, он также участвует в тренировках. Оба животных уже в возрасте, поэтому такие навыки особенно важны для дальнейшего ухода за ними.

Сейчас необходимости в уколах нет, однако в будущем это позволит проводить лечение без стресса и риска для животных.

