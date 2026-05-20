В «Москва-Сити» построят новый небоскреб в стиле оригами

В «Москва-Сити» построят 52-этажный небоскреб в стиле оригами, об этом сообщил ТАСС глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Здание высотой в 248,6 метра получит фасад в оригинальной волнообразной технике, остекление стилизуют под японское оригами.

В небоскребе планируют открыть офисы, торговую галерею, а на верхних этажах будет панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами. Архитектурный проект уже утвердили власти столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что напротив «Москва-Сити» — от моста Академика Королева до театра «Мастерская Петра Фоменко» — построят новую пешеходную набережную.