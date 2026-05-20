Опубликовано 20 мая 2026, 19:471 мин.
В «Москва-Сити» построят новый небоскреб в стиле оригами
В «Москва-Сити» построят 52-этажный небоскреб в стиле оригами.
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com
В «Москва-Сити» построят 52-этажный небоскреб в стиле оригами, об этом сообщил ТАСС глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Здание высотой в 248,6 метра получит фасад в оригинальной волнообразной технике, остекление стилизуют под японское оригами.
В небоскребе планируют открыть офисы, торговую галерею, а на верхних этажах будет панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами. Архитектурный проект уже утвердили власти столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что напротив «Москва-Сити» — от моста Академика Королева до театра «Мастерская Петра Фоменко» — построят новую пешеходную набережную.