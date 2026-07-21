Опубликовано 21 июля 2026, 18:151 мин.
В Москве арестовали экс-участницу «Дома-2»
Суд в Москве арестовал экс-участницу «Дома-2» после прогулки обнаженной.
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com
Тушинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
Суд установил, что днем 19 июля Брагина находилась в общественном месте на Волоколамском шоссе в полностью обнаженном виде, чем выразила явное неуважение к обществу.
19 июля сообщалось, что в Москве задержали блогершу, снимавшую себя голой в магазине на улице Волоколамское шоссе.
Ранее девушка уже вызывала общественный резонанс другим поступком. В июне в своих соцсетях она рассказала, что намеренно отнесла свою кошку по кличке Гера в лес и оставила ее там.