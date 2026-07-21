В Москве арестовали экс-участницу «Дома-2»

Тушинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

Суд установил, что днем 19 июля Брагина находилась в общественном месте на Волоколамском шоссе в полностью обнаженном виде, чем выразила явное неуважение к обществу.

19 июля сообщалось, что в Москве задержали блогершу, снимавшую себя голой в магазине на улице Волоколамское шоссе.

Ранее девушка уже вызывала общественный резонанс другим поступком. В июне в своих соцсетях она рассказала, что намеренно отнесла свою кошку по кличке Гера в лес и оставила ее там.