Опубликовано 10 июля 2026, 23:481 мин.
В Москве байкер устроил опасную езду и остался без мотоцикла
В Москве 21-летний байкер устроил опасную езду и остался без мотоцикла.
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости
В российской столице байкер устроил опасную езду и остался без мотоцикла, пишет агентство «Москва» в Telegram-канале.
Инспекторы ДПС заметили грубое нарушение правил дорожного движения на улице Самуила Маршака и начали преследование после того, как водитель проигнорировал требование остановиться.
Выяснилось, что у задержанного 21-летнего молодого человека не было водительских прав, а мотоцикл не состоял на регистрационном учете, поэтому транспортное средство отправили на спецстоянку.
Ранее в Москве двое молодых людей вместе с несовершеннолетней попытались инсценировать дорожно-транспортное происшествие и потребовали у потерпевшего 10 тысяч рублей.