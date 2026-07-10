В Москве байкер устроил опасную езду и остался без мотоцикла

В российской столице байкер устроил опасную езду и остался без мотоцикла, пишет агентство «Москва» в Telegram-канале.

Инспекторы ДПС заметили грубое нарушение правил дорожного движения на улице Самуила Маршака и начали преследование после того, как водитель проигнорировал требование остановиться.

Выяснилось, что у задержанного 21-летнего молодого человека не было водительских прав, а мотоцикл не состоял на регистрационном учете, поэтому транспортное средство отправили на спецстоянку.

Ранее в Москве двое молодых людей вместе с несовершеннолетней попытались инсценировать дорожно-транспортное происшествие и потребовали у потерпевшего 10 тысяч рублей.