В Москве безбилетница набросилась на контролера и получила срок

Безбилетная пассажирка выслушала приговор за то, что набросилась на контролера в московском транспорте. Об инциденте и развязке истории сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Уточняется, что в салоне автобуса контролер обнаружил женщину, которая не оплатила проезд. Она повела себя агрессивно с работником транспорта и несколько раз ударила его кулаком по голове. Вскоре дебоширка попыталась скрыться.

В итоге за дело взялись правоохранители. Нагатинский районный суд столицы вынес нарушительнице приговор. Ее признали виновной по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подсудимая получила два года лишения свободы.

«Контролеры Организатора перевозок уполномочены требовать документы, подтверждающие личность, и выписывать штрафы безбилетникам. Призываем пассажиров быть вежливыми и оплачивать поездки строго при входе», - подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он напомнил, что любые противоправные действия в отношении контролеров влекут за собой неотвратимое наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее в Москве задержали безбилетника за нападение на женщину-контролера в автобусе. В отношении нападавшего было возбуждено дело по этой же статье.