В Москве благоустроили территорию возле станции метро «Тютчевская» Троицкой линии, передает Telegram-канал «Говорит Москва».

Уточняется, что работы велись в поселке завода «Мосрентген» и на Проектируемом проезде № 139. Там сделали новые пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. Кроме того, на дорожках установили лавочки и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками.

На наземных пешеходных переходах оборудовали контрастное освещение. Также в рамках благоустройства было посажено более 160 кустарников и 45 деревьев.

Ранее сообщалось, что настоящей зимы в этом году в Москве и в европейской части России не будет, а весна наступит раньше срока. В Москве первая декада января оказалась почти на 5 градусов теплее нормы, и уже третьи сутки подряд погода находится в состоянии «метеорологической» весны.