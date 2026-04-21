В Москве дали старт строительству новых энергоблоков на городских ТЭЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер дали старт строительству новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. Об этом сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Мосленты».

Строительство полностью завершится в 2028 году, а первоочередные мощности запустят уже к концу 2027-го. Для сооружения энергоблоков будут использовать отечественное оборудование, выпущенное машиностроительными предприятиями. В сумме два новых энергоблока дадут Москве дополнительные 500 МВт электрической мощности.

Как отметил Миллер, это существенно повысит надежность энергоснабжения энергосистемы города.

Ранее в Москве началось строительство нового здания национального центра «Россия».