В Москве день транспорта отметят парадом старинных трамваев

Более 10 тематических мероприятий пройдет в столице в выходные в честь Дня Московского транспорта, рассказали в департаменте транспорта слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Там сообщили, что в День Московского транспорта в столице вновь пройдет масштабный парад ретротранспорта. По городским улицам проедут 18 трамваев разных поколений, а также ретроавтомобили.

Жителей и гостей столицы пригласили посетить Чистопрудный бульвар 11 июля, чтобы познакомиться с историей московского трамвая.

Ранее сообщалось, что масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!» состоится 12 июля в парке «Серебряный бор», подведомственном столичному Департаменту культуры в рамках празднования Дня московского транспорта.