Опубликовано 11 июля 2026, 01:011 мин.
В Москве день транспорта отметят парадом старинных трамваев
В Москве день транспорта отметят парадом старинных трамваев 11 июля.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Более 10 тематических мероприятий пройдет в столице в выходные в честь Дня Московского транспорта, рассказали в департаменте транспорта слова заммэра столицы Максима Ликсутова.
Там сообщили, что в День Московского транспорта в столице вновь пройдет масштабный парад ретротранспорта. По городским улицам проедут 18 трамваев разных поколений, а также ретроавтомобили.
Жителей и гостей столицы пригласили посетить Чистопрудный бульвар 11 июля, чтобы познакомиться с историей московского трамвая.
Ранее сообщалось, что масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!» состоится 12 июля в парке «Серебряный бор», подведомственном столичному Департаменту культуры в рамках празднования Дня московского транспорта.