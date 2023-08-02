В Москве дети «развлекали» живого ежа на качелях и батуте

На спортивной площадке в Москве дети спускали с горки и подкидывали в воздухе живого ежа. Соответствующее видео было опубликовано в группе «Наши Вешняки М125» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах ролика видно, что из тренажера на спортивной площадке ребята сделали горку, с которой они скатывали ежа. Мальчик спускал животное, а две девочки подстраховывали снизу, растянув полотенце. Потом они стали подкидывать ежа, как на батуте. «Хочется верить, что это увидят родители. На замечания дети просто уходили. Они катали его на качелях, ежик падал. Ужасное отношение к животному! Ежик в шоке, у него явный стресс», — написала очевидица.