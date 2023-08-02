В Москве дети «развлекали» живого ежа на качелях и батуте
На спортивной площадке в Москве дети спускали ежа с горки и подкидывали в воздухе.
На спортивной площадке в Москве дети спускали с горки и подкидывали в воздухе живого ежа. Соответствующее видео было опубликовано в группе «Наши Вешняки М125» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах ролика видно, что из тренажера на спортивной площадке ребята сделали горку, с которой они скатывали ежа. Мальчик спускал животное, а две девочки подстраховывали снизу, растянув полотенце. Потом они стали подкидывать ежа, как на батуте. «Хочется верить, что это увидят родители. На замечания дети просто уходили. Они катали его на качелях, ежик падал. Ужасное отношение к животному! Ежик в шоке, у него явный стресс», — написала очевидица.
«Сейчас ежик, а потом что? Причем мимо прошел взрослый и даже замечание не сделал», «Им люлей вставить надо, чтобы ни к одному животному и близко не подошли никогда», «Не научили, что нельзя так играть с животными», — отреагировали пользователи сети.
По словам одной москвички, ее ребенок проследил за девочкой, которая после игр забрала ежа с собой. Он увидел, что она оставила животное в подъезде на ночь. Рано утром мальчик забрал его и отвез в парк, отметила она.
Ранее в Подмосковье дети сыграли в футбол ежом и попали на видео.