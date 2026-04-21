В Москве до конца апреля сохранится отрицательная погодная аномалия

В понедельник, 20 апреля, в Москве зафиксировали отрицательную погодную аномалию — в черте города столбик термометра днем не поднимался выше плюс 6 градусов, ночью воздух прогревался только до плюс двух градусов. На это указала специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

Позднякова также отметила, что порывы ветра в Москве достигали 15 метров в секунду. По ее словам, потепление в столицу придет в среду, 22 апреля, когда температура воздуха поднимется до плюс 12 градусов, однако это все равно ниже климатической нормы.

«До субботы температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы. Наиболее неблагоприятным днем станет пятница — из-за дождей», — добавила специалист. Она отметила, что отрицательная аномалия, вероятно, сохранится до конца апреля.

В понедельник в Москве объявляли желтый уровень опасности из-за ветра.