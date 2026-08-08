В Москве допустили прокат самокатов зимой

Прокат самокатов зимой в Москве возможен при развитии инфраструктуры. Об этом заявил старший руководитель направления регулирования сервисов аренды департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Кирилл Федоров, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, главным препятствием для использования самокатов кикшеринга в столице в холодное время года является уход за велоинфраструктурой.

«Если обеспечить и развить велоинфраструктуру, которая даст возможность у дома сразу попасть на велодорожку и доехать до метро или до конечной точки, следить за ней, убирать зимой и не парковать на ней машины – если получится создать это, то препятствий будет меньше», – указал Федоров.

Ранее москвич по имени Максим рассказал, что жалуется в сервисы кикшеринга на электросамокатчиков, нарушающих правила, — по его словам, эти жалобы уже привели к штрафам на несколько миллионов рублей.