В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля», — говорится в заявлении.

В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. В ведомстве отметили, что в местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Кроме того, принимаются меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, строительных площадок.

Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям поручено привести в готовность источники аварийного питания. Москвичей и гостей города попросили быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее синоптики предупредили о суперциклоне и погодных катаклизмах. Так, в выходные на столицу обрушатся аномальные ливни.