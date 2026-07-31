В Москве и Подмосковье запретили майнинг криптовалют

Правительство выпустило постановление, запрещающее майнинг криптовалют в Москве и Подмосковье с 15 августа 2026-го до конца 2032 года. Текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Кабмин РФ ввел запрет на майнинг криптовалюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в нескольких регионах — в том числе Москве, Московской области и отдельных территориях Курской области. Ограничения будут действовать с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года.

Ранее сообщалось, что около трети компьютеров Москвы заражены вирусом для майнинга.