В Москве из-за жары начнут раздавать воду на вокзалах и станциях

Из-за жаркой погоды в Москве Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) до конца рабочей недели организует бесплатную раздачу питьевой воды на вокзалах и железнодорожных станциях, сообщили в компании.

«До конца рабочей недели по будням, пока стоит жара, будем бесплатно предлагать воду с 14:00 до 17:00 на вокзалах», — отмечается в заявлении.

Речь идет о Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

В компании также сообщили, что бесплатную воду можно будет получить на станциях МЦД «Тушинская» и «Площадь трех вокзалов», где будут работать брендированные стойки с сотрудниками ЦППК.

Пассажирам рекомендовали соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: носить головные уборы, пить больше воды и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.