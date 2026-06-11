В Москве из-за жары продлили «оранжевый» уровень опасности

Оранжевый уровень погодной опасности продлен до вечера 13 июня на территории Москвы из-за сильной жары. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Оранжевый уровень предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Согласно последним прогностическим данным, в пятницу, 12 июня, столбики термометров в столичном регионе в дневные часы могут подняться до 33 градусов выше нуля, а в субботу — до плюс 28 градусов.

Спад жары ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 14 июня. По данным метеорологов, в последний день недели воздух в регионе прогреется до 19-24 градусов тепла. Однако сопутствовать этому может гроза с ливнем, градом и усилением ветра.

Ранее сообщалось, что жара в Москве и Подмосковье повторила рекорд 28-летней давности. Столбики термометров на метеостанции на ВДНХ зафиксировали плюс 30 градусов.