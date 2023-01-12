В Москве изобличили серийного сетевого педофила и порнографа

Серийиного сетевого педофила изобличили в столице, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. 38-летний мужчина арестован.

«По данным следствия, в конце декабря 2022 года мужчина, воспользовавшись техническим средством, подключенным к интернету, используя одну из социальных сетей, вступил в переписку с 13-летней девочкой. Войдя в доверие к ребенку, он отправлял ей фото порнографического содержания», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в ходе следствия были получены сведения о других переписках обвиняемого, а также установлена еще одна несовершеннолетняя потерпевшая.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц»). Стало также известно, что задержанный ранее был судим по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Ранее сообщалось, что другой 33-летний мужчина вступил в интимную переписку с ребенком своей подруги.