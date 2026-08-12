В Москве княженика оказалась дороже черной икры

В Москве начались продажи княженики — арктической ягоды, которую называют чудом Русского Севера. Цена на нее вызвала обсуждение: 100 граммов стоят 5500 рублей, что дороже черной икры. Об этом пишет MSK1.RU в своем Telegram-канале.

Основные причины высокой стоимости — маленькая урожайность, сложность сбора и крайне короткий срок хранения. Княженика не культивируется в промышленных масштабах, ее собирают вручную в труднодоступных регионах Карелии, Мурманской области и Сибири. Ягода считается одной из самых редких в мире: с одного гектара можно собрать не более 50-80 килограммов, а период плодоношения длится всего пару недель. В свежем виде княженика хранится не более трех дней, что делает ее логистику сложной и дорогой.

В народе княженику называют «малиной», «поляникой» или «хохлянкой», а в скандинавских странах ее ценят наравне с морошкой. По содержанию витамина С она превосходит апельсины и лимоны, а также богата антиоксидантами и флавоноидами. В старину княженику использовали как лекарственное средство от цинги и простуд, а настойки из листьев применяли для заживления ран. Сегодня ягода остается деликатесом, доступным лишь узкому кругу покупателей.

Ранее эксперт рассказал москвичам, где в Подмосковье можно собрать ежевику. Найти ягоду, по его совету, можно в Серпуховском, Ступинском, Чеховском и Каширском округах.