25 марта 2026
В Москве колесо прокатилось по туннелю отдельно от грузовика
Кадр: Соцсети
В Москве колесо прокатилось по туннелю отдельно от грузовика, кадры опубликовал Telegram-канал «Москвач».
«В тоннеле на Новорижском шоссе в Строгино было замечено колесо, направляющееся по своим делам отдельно от грузовика. У самурая нет цели, только путь», — говорится в публикации.
На кадрах видно, что двойное колесо для грузового транспорта перемещается вдоль стенки тоннеля. Судьба грузовика, потерявшего колесо, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках глыба льда со снегом рухнула с моста на проезжающий мимо автомобиль.