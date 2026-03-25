В Москве колесо прокатилось по туннелю отдельно от грузовика, кадры опубликовал Telegram-канал «Москвач».

«В тоннеле на Новорижском шоссе в Строгино было замечено колесо, направляющееся по своим делам отдельно от грузовика. У самурая нет цели, только путь», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что двойное колесо для грузового транспорта перемещается вдоль стенки тоннеля. Судьба грузовика, потерявшего колесо, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках глыба льда со снегом рухнула с моста на проезжающий мимо автомобиль.