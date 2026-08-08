Опубликовано 08 августа 2026, 04:141 мин.
В Москве кот вернулся в «клетку» сразу же после спасения
В Москве кот вернулся в «клетку» сразу после того, как его спасли.
Фото: Erik-Jan Leusink / Unsplash
Спасенный в Москве кот вернулся в свою «клетку» почти сразу после того, как его достали. О курьезном инциденте сообщил поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» в Telegram-канале.
Жители Душинской улицы вызвали спасателей, поскольку им показалось, что кот застрял за решеткой на окне. Животное освободили, но оно тут же запрыгнуло обратно.
«Полагаем, что котик местный, а окно — его место для отдыха. Оставили животное в покое», — сообщили спасатели.
Ранее в Подмосковье кот вернулся домой через девять дней после пропажи, преодолев за это время около 65 километров. Хозяйка добавила, что Жорик чувствует себя хорошо.