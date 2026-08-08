Город
Опубликовано 08 августа 2026, 04:14
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В Москве кот вернулся в «клетку» сразу же после спасения

В Москве кот вернулся в «клетку» сразу после того, как его спасли.
В Москве кот вернулся в «клетку» сразу же после спасения
Фото: Erik-Jan Leusink / Unsplash

Спасенный в Москве кот вернулся в свою «клетку» почти сразу после того, как его достали. О курьезном инциденте сообщил поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» в Telegram-канале.

Жители Душинской улицы вызвали спасателей, поскольку им показалось, что кот застрял за решеткой на окне. Животное освободили, но оно тут же запрыгнуло обратно.

«Полагаем, что котик местный, а окно — его место для отдыха. Оставили животное в покое», — сообщили спасатели.

Ранее в Подмосковье кот вернулся домой через девять дней после пропажи, преодолев за это время около 65 километров. Хозяйка добавила, что Жорик чувствует себя хорошо.

Автор:Анна Вальман
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