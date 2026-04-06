В Москве лихач отказался показывать документы и протащил инспектора по асфальту

В Москве нарушитель отказался показывать документы и протащил инспектора ДПС по асфальту, после чего попытался скрыться. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудник схватил водителя за плечо через открытое окно, но тот набрал скорость и протащил инспектора по асфальту, причинив ему телесные повреждения.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина бросил машину на автозаправке, вызвал такси и доехал до поселка Мирный под Люберцами. Там он пересел на другой автомобиль, с которого предварительно снял номера. Однако уйти от ответственности у водителя не получилось. Нарушитель при этом не стал проходить медосвидетельствование. Оказалось, его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал экскаватор-погрузчик со строительной площадки в московском районе Нагатино-Садовники.