В Москве мужчина справил нужду на Porsche и получил 15 суток

В столице владелец автомобиля Toyota справил нужду на Porsche и получил 15 суток ареста. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент случился в конце марта. Мужчина гулял по неохраняемой придомовой парковке. Там он заметил дорогую иномарку и справил на нее нужду. Через некоторое время владелец машины обратился с заявлением в полицию.

Личность нарушителя установили и назначили ему 15 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве.

Ранее в подмосковных Мытищах мужчина выбросил подаренный жене на 14 февраля Porsche Macan на мусорку из-за того, что автомобиль не понравился супруге. Машина стала местной достопримечательностью.