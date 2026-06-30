В Москве мужчина ударил девушку ножом и увез ее на такси

В столичном поселке Коммунарка мужчина ударил девушку ножом, после чего затащил ее в такси и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Коммунарка».

Вооруженный злоумышленник схватил женщину, в это время стоящие рядом люди пытались его образумить. Затем, по словам очевидцев, мужчина сел в машину, ударил по газам, сбив людей и шлагбаум.

Позднее полиция задержала преступника. Пострадавшую госпитализировали, ей сделали операцию.

Ранее электросамокатчик напал на таксиста на востоке Москвы. Россиянин не смог обогнать автомобиль такси и именно по этой причине набросился с ножом на водителя общественного транспорта.