Город
Опубликовано 29 июня 2026, 21:53
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В Москве мужчина ударил девушку ножом и увез ее на такси

В московской Коммунарке мужчина ударил девушку ножом и увез ее на такси.
В Москве мужчина ударил девушку ножом и увез ее на такси
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В столичном поселке Коммунарка мужчина ударил девушку ножом, после чего затащил ее в такси и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Коммунарка».

Вооруженный злоумышленник схватил женщину, в это время стоящие рядом люди пытались его образумить. Затем, по словам очевидцев, мужчина сел в машину, ударил по газам, сбив людей и шлагбаум.

Позднее полиция задержала преступника. Пострадавшую госпитализировали, ей сделали операцию.

Ранее электросамокатчик напал на таксиста на востоке Москвы. Россиянин не смог обогнать автомобиль такси и именно по этой причине набросился с ножом на водителя общественного транспорта.

Автор:Анна Вальман
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