В Москве на видео попала огромная очередь за бесплатными чипсами
В Москве на видео сняли огромную толпу людей, выстроившихся в очередь из-за бесплатных чипсов. Запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
«Немного о том, как москвичи любят стоят в очередях», — сказала в начале видео россиянка. Затем она уже в ускоренном режиме показала, сколько людей стоит в одной очереди.
Все действие происходит в столичном парке ВДНХ. В очередь выстроилось порядка сотни человек, чтобы в конце принять участие в играх и успеть забрать бесплатные чипсы.
Авторы поста в канале «Москва с огоньком» также в шутку заявили, что это так «москвичи стоят в очереди не за бензином, а за чипсами».
В начале июня также сообщалось, что москвичи попали в настоящую давку из-за бесплатной косметики. Инцидент произошел на Новом Арбате. Там магазин пообещал раздать бьюти-банки всем желающим, но таковых оказалось намного больше, чем ожидалось.