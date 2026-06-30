Город
Опубликовано 30 июня 2026, 10:28
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В Москве на видео попала огромная очередь за бесплатными чипсами

В Москве на видео попала огромная очередь за бесплатными чипсами на ВДНХ.
В Москве на видео попала огромная очередь за бесплатными чипсами
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве на видео сняли огромную толпу людей, выстроившихся в очередь из-за бесплатных чипсов. Запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Немного о том, как москвичи любят стоят в очередях», — сказала в начале видео россиянка. Затем она уже в ускоренном режиме показала, сколько людей стоит в одной очереди.

Все действие происходит в столичном парке ВДНХ. В очередь выстроилось порядка сотни человек, чтобы в конце принять участие в играх и успеть забрать бесплатные чипсы.

Авторы поста в канале «Москва с огоньком» также в шутку заявили, что это так «москвичи стоят в очереди не за бензином, а за чипсами».

В начале июня также сообщалось, что москвичи попали в настоящую давку из-за бесплатной косметики. Инцидент произошел на Новом Арбате. Там магазин пообещал раздать бьюти-банки всем желающим, но таковых оказалось намного больше, чем ожидалось.

Автор:Анна Вальман
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