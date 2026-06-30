В Москве на видео попала огромная очередь за бесплатными чипсами

Все действие происходит в столичном парке ВДНХ. В очередь выстроилось порядка сотни человек, чтобы в конце принять участие в играх и успеть забрать бесплатные чипсы.

Авторы поста в канале «Москва с огоньком» также в шутку заявили, что это так «москвичи стоят в очереди не за бензином, а за чипсами».

В начале июня также сообщалось, что москвичи попали в настоящую давку из-за бесплатной косметики. Инцидент произошел на Новом Арбате. Там магазин пообещал раздать бьюти-банки всем желающим, но таковых оказалось намного больше, чем ожидалось.