В Москве начали тратить больше денег на посещение музеев

Чаще искать на картах музеи и иные культурные места отдыха, а также тратить больше денег на их посещение начали жители и гости Москвы. Данные соответствующих исследований геосервиса 2ГИС и СберИндекса есть в распоряжении «Мосленты».

В 2ГИС летом 2022 года зафиксировали рост поисков музеев и парков на картах Москвы и других городов. Столица стала лидером среди 16 миллионников по этому показателю: музеи и парки в первые два месяца этого лета искали здесь на 52 процента чаще, чем в аналогичный период 2021 года. В тройку лидеров по приросту внимания к таким локациям также вошли Нижний Новгород (плюс 47 процентов) и Казань (плюс 45 процентов).

Тенденцию подтверждают данные СберИндекса о росте расходов на посещение мест культуры и отдыха. Судя по ним, в июне-июле 2022 года жители и гости российских городов-миллионников потратили на это значительно больше денег, чем год назад. В этом рейтинге Москва с увеличившейся прибылью таких мест на 51 процент заняла второе место. Лидером стал Санкт-Петербург (плюс 54 процента).

По данным СберИндекса, наибольший прирост трат зафиксирован в сегменте выставок и достопримечательностей. В то же время траты россиян на кинотеатры сократились на 52 процента.

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