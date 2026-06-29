В Москве начали выпуск препарата для лечения тяжелых форм заболеваний почек

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» запустил производство препарата, предназначенного для лечения тяжелых форм хронических заболеваний почек. Лекарственное средство выпускается в новой лекарственной форме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столичная система здравоохранения будет получать необходимые лекарства, включая и те, которые ранее не производились в России», — заявил он.

Производство препарата осуществляется по полному циклу на российских предприятиях группы компаний — начиная с синтеза активной фармацевтической субстанции и заканчивая выпуском готового лекарственного средства.

Ранее сообщалось, что московские больницы начнут в пилотном режиме использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови. Пока роботов начали тестировать в ГКБ № 15 имени Филатова и ГКБ № 1 имени Пирогова.