В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил установить штраф для таксистов за незнание города. Закон о внесении изменений в столичный Кодекс об административных правонарушениях размещен на официальном портале мэра.

Штраф в размере пяти тысяч рублей будет накладываться на перевозчиков, которые не прошли аттестацию на знание ключевых объектов в столице. Таксисты должны помнить расположение объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, спорта, образования, медицинских организаций и органов власти, а также пути подъезда к ним.

Соответствующий закон был принят Мосгордумой 21 мая.

Ранее сообщалось, что только восемь марок автомобилей утвердили в России для работы в такси с 2026 года. В список вошли Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval модели F7 и F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.