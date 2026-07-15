В Москве нашли бутылку питьевой воды за 1650 рублей

В одном из московских ресторанов стоимость бутылки питьевой воды достигла отметки в 1650 рублей. Об этом пишет «МК».

За эту цену посетителям предлагают «блестящую и кристально чистую воду, особо отмеченную Международной Ассоциацией Сомелье (ASI)». При этом в сети можно заказать доставку такой же воды с доставкой на дом втрое дешевле. В другом заведении подают воду, получившую «высшую награду за вкус от International Taste Institute». Бутылка 0,75 литра обойдется в 1200 рублей.

Еще один ресторан продает поллитровую бутылку воды за 810 рублей, хотя в обычном сетевом супермаркете стоит такая же бутылка, но всего за 209 рублей

В 2025 году Роспотребнадзор встал на сторону сети кофеен «Кофемания». Это случилось после того, как общественники попросили разобраться, правомерно ли продавать воду из-под крана за 650 рублей.