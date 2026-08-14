В Москве нашли место на кладбище за 14,5 миллиона рублей

В Москве нашли место на кладбище, которое стоит 14,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.

За такую цену можно получить место под семейное захоронение на Троекуровском кладбище, в квартале 9б. Участок рассчитан на два захоронения и может быть приобретен только на основании свидетельства о смерти (без торгов).

Для сравнения, на Ивановском кладбище недалеко от Коммунарки можно приобрести участок на открытом аукционе, начальная стоимость составляет от 21,6 тысячи рублей.

Весной москвич рассказал, что на Ваганьковском кладбище место купить нельзя — их предоставляют только за заслуги перед отечеством. Выделяют лишь колумбарий от 300 до 450 тысяч рублей.