В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности

В Москве 1 и 2 июля будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. В эти дни температура воздуха может достигать плюс 31 градуса, пишет агентство «Москва».

«Период предупреждения с 12:00 1 июля до 18:00 2 июля – днем 1 и 2 июля в Москве ожидается сильная жара: максимальное значение температуры воздуха плюс 31 градус», — отмечается в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву придет волна аномального тепла, которая обещает побить климатические рекорды июля.