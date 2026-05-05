Опубликовано 05 мая 2026, 06:04
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве объявили «желтый» уровень опасности на 5 мая из-за грозы и ветра.
Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве на вторник, 5 мая, объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.

«Период предупреждения с 9:00 до 21:00 5 мая — в отдельных районах Москвы ожидаются гроза, усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Отмечается, что аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

