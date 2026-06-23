В Москве открылся Музей Памяти

В Москве в День памяти и скорби состоялось официальное открытие Музея Памяти, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что он стал первой постоянно действующей экспозицией о жертвах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В музее представлены архивные материалы проекта «Без срока давности», а также фонды Центрального архива ФСБ, региональных архивов и частных коллекций. Собраны подлинные предметы, свидетельствующие о преступлениях нацистов и их пособников против советских граждан.

Вся экспозиция включает 18 тематических разделов. Для посетителей музей заработает с 23 июня.

Ранее сообщалось, что музей памяти жертв геноцида советского народа появится в столице в 2026 году.