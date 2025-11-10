В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

На кадрах видно, что девочка смогла приземлиться на ноги и быстро сориентироваться, подбежав обратно к краю платформы и приняв помощь взрослых, которые оперативно вытащили ее наверх. В этот момент приближающегося поезда видно не было, однако, как указала Волк, инцидент произошел непосредственно перед прибытием на станцию состава при включенном контактном рельсе.

Злоумышленницу задержали. На допросе она заявила, что причиной ее поступка якобы послужил громкий смех девочки и взгляды в ее сторону.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Женщина задержана.

Ранее в Москве нетрезвый мужчина избил пассажира в метро. Напавшего задержали сотрудники полиции.