В Москве побит рекорд по сдаче сверхдорогих квартир в аренду

В Москве побит рекорд по сдаче сверхдорогих квартир и апартаментов в аренду, сообщает РБК со ссылкой на агентство элитной недвижимости Intermark Real Estate. «Золотая сотня» съемного элитного жилья в столице обновилась на 8 процентов.

По информации издания, список сдаваемого в аренду по цене свыше двух миллионов рублей в месяц жилья редко меняется. Однако с апреля по июль в него вошли 8 новых лотов — это рекорд за последние три года.

Произошедшее свидетельствует об «оздоровлении» рынка, уверена директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова. Если с февраля 2022-го многие собственники элитных квартир отказывались от их сдачи, то теперь они возвращаются на рынок, так как уверены, что спрос со стороны арендаторов с высоким уровнем доходов есть.

Специалист уточнила, что средняя стоимость месячной аренды 100 самых дорогих квартир в Москве стала выше на 9 процентов по сравнению с первым кварталом 2023 года и составляет сейчас 1,5 миллиона рублей. При этом самую дорогую квартиру в городе можно арендовать за 4,5 миллиона рублей в месяц.

Ранее необычное оформление квартиры в аренду в Москве рассмешило пользователей сети.