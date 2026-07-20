В Москве подешевела аренда

Аренда жилья в Москве подешевела за полгода в среднем в диапазоне от 1 до 7 процентов в зависимости от числа комнат в квартире. Об этом рассказал РИА Недвижимость главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

Студии, по его словам, подешевели за полгода на 7 процентов — до 63 тысяч рублей в месяц, однокомнатные квартиры — на 2 процента, до 68 тысяч рублей, двухкомнатные — на 2 процента, до 107 тысяч рублей, и трехкомнатные — на 1 процент, до 157 тысяч рублей соответственно. За год подорожали только однушки (плюс 2 процента).

Среди московских округов наибольшее снижение за полгода зафиксировано в Западном (минус 6 процентов, до 74,3 тысячи рублей) и Троицком округах (минус 6 процентов, до 39,4 тысячи рублей). Ситуацию с удешевлением аренды эксперт объяснил увеличением количества съемных квартир. Объем предложения на этом рынке вырос за год на 19 процентов. Изменилась и скорость сдачи квартир.

Ранее стало известно, что цена самой дорогой квартиры в небоскребах Москвы составила 1,7 миллиарда рублей. Она находится на 66-м этаже ЖК «Капитал Тауэрс» в Пресненском районе.