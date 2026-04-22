В Москве показали «Ольгу» с гидропригрузом

В Москве показали уникальный тоннелепроходческий щит с гидропригрузом «Ольга». Кадры опубликованы в Telegram-канале Градостроительного комплекса Москвы.

Эта машина была сконструирована специально для рытья метро в самом сложном грунте — плывуне. Шестиметровый щит замещает грунтовый массив бентонитовой суспензией, которая компенсирует давление грунта, предотвращая просадки поверхности и прорывы воды. Таким образом удалось прорыть уже больше 16 километров тоннелей.

Сейчас «Ольга» работает на Бирюлевской линии, между станциями «Кленовый бульвар» и «Курьяново». Завершить проходку длиной 1,13 километра планируется осенью 2026 года. Бирюлевская линия возьмет свое начало на станции «ЗИЛ» и придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, где к 2030 году будет проживать порядка 260 тысяч человек. Также метро получат жители микрорайона Курьяново, для которых поездки в центр станут в 2,5 раза быстрее.

В прошлом году сообщалось, что Москва вернулась к массовому строительству метрополитена. До 2030 года в столице намерены ввести в эксплуатацию более 30 новых станций.