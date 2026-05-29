В Москве построят новый концертный зал на 8,5 тысячи человек, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Здание появится в районе Нагатинский Затон. Архитекторы задумали вход с двух уровней, один с улицы через главный вход, а второй по пешеходной галерее, которая соединит зал с парком «Остров мечты». Это позволит разгрузить входы и ускорить проход посетителей.

«Днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером — превращаться в крупный световой акцент», — добавил Собянин. Зал можно будет трансформировать под разные программы. Партер превращается в танцпол, если убрать оттуда около двух тысяч кресел.

Ранее мэр столицы рассказал, что в Москве в текущем году планируют благоустроить около 40 территорий рядом с транспортными объектами.